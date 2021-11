Rouen. La Ville de Rouen a fait honneur à ses bacheliers 2018

C'est dans la salle des mariages que la mairie de Rouen (Seine-Maritime) a convié, vendredi 7 septembre 2018, les nouveaux bacheliers pour les féliciter de leur réussite. Et c'est donc en présence de Denis Rolland, recteur de la région académique Normandie, que le maire de Rouen, Yvon Robert, a accueilli les jeunes.

Une réussite collective

Caroline Dutartre, adjointe au maire, a souligné dans son discours d'accueil le cru exceptionnel du bac 2018 en Normandie : "Toutes filières confondues, le taux est en progression : la région académique affichant 87,9 % de réussite, un taux en hausse de 0,7 % par rapport à 2017 !"

Denis Rolland s'est ensuite exprimé : "Votre réussite, celle des équipes qui vous ont accompagnés, est aussi la réussite des familles, elle est collective. Le bac c'est la fin des études secondaires mais c'est surtout le premier grade pour l'entrée dans les études supérieures". Il a ensuite souligné le besoin d'élèves ambitieux qui doivent s'inscrire dans une dynamique personnelle, familiale mais aussi territoriale, "votre ambition est une ambition collective".

Des bacheliers heureux

De son côté, Yvon Robert a conclu cet accueil en invitant les nouveaux bacheliers à utiliser les infrastructures de la ville : "Rouen, avec sa métropole, est une ville qui tient à garder ses étudiants. Il y a de nombreuses actions à mener". Et si l'envie d'aller voir ailleurs est plus forte, le maire leur demande, après différentes expériences, "de revenir à Rouen et de s'y investir !"

Parmi les nouveaux bacheliers, Marie-Madeleine, qui a décroché un bac S. Elle s'est dite "satisfaite de Parcoursup", après avoir été sur liste d'attente. La jeune femme a fait sa rentrée au Lycée Flaubert et préparera un diplôme de comptabilité-gestion. Camille, aussi détentrice d'un bac S, est entrée en première année de médecine et elle sait qu'elle va "devoir travailler dur" pour passer avec succès les premiers mois de ses études.