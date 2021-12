Conférences. À Caen, la mémoire étudiée sous toutes ses formes

Elle paraît automatique mais pourtant, elle se travaille. Parfois, elle nous quitte et ne revient jamais… Nous parlons bien sûr de la mémoire. Cette semaine du lundi 17 au vendredi 21 septembre 2018, l'Université de Caen (Calvados) s'intéresse pleinement à celle-ci et organise bon nombre de conférences, discussion et débat autour de celle-ci.

Mémoire vivante et multiple

Le public est convié à venir explorer la mémoire au travers de thèmes variés : mémoire et musique, mémoire et oubli, mémoire et migrations, mémoire du vivant, les supports de la mémoire, mémoire du corps, mémoire et traumatisme, mémoire et intelligence artificielle.

Lundi soir, Miguel Laguës, animera à l'amphithéâtre MRSH (Maison de la Recherche en Sciences Humaines) la conférence : "Histoire de la mémoire sociale des Sapiens : écrire, enregistrer, numériser." Mardi, une table ronde avec historien et géographes de la MRSH est organisée.

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre 2018. Gratuit et ouvert à tous.