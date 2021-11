Caen. Caen : jugée pour avoir introduit du cannabis à la maison d'arrêt

Une jeune femme âgée de 20 ans a comparu mardi 4 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Elle devait répondre de détention et transport non autorisés de stupéfiants et de remise irrégulière d'objet à un détenu ceci le mardi 6 février 2018, à la maison d'arrêt de Caen.

27 grammes de cannabis remis



Au parloir de la prison la prévenue parvient à remettre 27 grammes de résine de cannabis à son compagnon incarcéré. "Il était énervé, explique-t-elle à la barre. Il fallait qu'il se calme". Ce à quoi le président lui réplique qu'il existe des médicaments pour cela. Il lui explique que celui qui consomme et trafique, a la possibilité, dans le milieu carcéral, de s'en sortir avec l'aide de médecins et de psychologues. "La détention peut aider à changer de comportement"

Pour la procureure la jeune femme doit assumer ses actes. "Il faut acheter, transporter, amener. De plus cela conforte l'incarcéré dans le fait qu'il peut continuer ainsi". L'avocat de la défense parle d'une jeune femme bien sous tous rapports. Titulaire d'un bac pro elle est insérée socialement. Il ajoute que depuis elle a mis fin à cette relation, ayant pris conscience que c'est à cause de cet homme qu'elle en était arrivée là.

La prévenue écope d'un mois de prison avec sursis en guise d'avertissement.

