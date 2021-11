Saint-Lô. Le nouvel album de Lenny Kravitz dans la boîte à musique

Il fêtera ses 30 ans de carrière en 2019. À 54 ans, le chanteur américain Lenny Kravitz revient ce vendredi 7 septembre 2018 avec un 11e album répondant au nom de "Raise Vibration". Un opus de 12 titres en majorité enregistrés chez lui au Bahamas. Le premier extrait se nomme It's Enough (ça suffit en français). Une chanson et un clip très engagé dans laquelle Lenny Kravitz dénonce entre autres la corruption qui régit la planète.

