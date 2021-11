Le-Havre. Le Havre : inauguration du plus grand porte-conteneurs français

CMA CGM inaugura jeudi 6 septembre 2018 son dernier porte-conteneurs, le " Antoine de Saint Exupéry ". Ce n'est pas le plus grand en nombre de conteneurs transportés (avec une capacité tout de même de 20 954 conteneurs) mais le plus grand au monde en capacité de tonnage. Il assure la liaison entre la France et l'Asie.

Une capacité de 20 954 conteneurs. - Gilles Anthoine

Des dimensions impressionnantes

" Antoine de Saint Exupéry " est un géant des mers qui fait 400 mètres de long, 59 mètres de long pour un tirant d'eau de 16 mètres. En longueur, cela représente quatre terrains de football. On pourrait y mettre plus de cinq Airbus A380.

Des conteneurs à perte de vue. - Gilles Anthoine

CMA CGM, c'est le troisième transporteur mondial de conteneurs. La compagnie exploite environ 500 porte-conteneurs à travers le monde.

Pierre Jaspard, le commandant du "Antoine de Saint Exupéry". - Gilles Anthoine

Haute technologie

Ce nouveau porte-conteneurs est également un bijou de technologie lui permettant de consommer beaucoup moins (moins d'un litre de fioul aux 100 kilomètres par conteneur transporté) et donc de polluer moins. Parmi les améliorations on peut noter un moteur à injection électronique de longue course, des formes de coque et un bulbe d'étrave à l'avant du navire optimisés et une connexion au réseau électrique portuaire lors de ses arrêts dans les ports.

L'impressionnant moteur de onze cylindres. - Gilles Anthoine

Des voyageurs

Le navire dispose de deux cabines modernes pour les voyageurs. Il est possible en effet de voyager comme (ou presque) sur un paquebot. CMA CGM accueille chaque année près de 1 000 voyageurs à bord de ses navires.

Une des deux chambres (grand luxe) pour les voyageurs du "Antoine de Saint Exupéry". - Gilles Anthoine

Une inauguration en grande pompe

Le porte-conteneurs CMA CGM " Antoine de Saint Exupéry " est inauguré jeudi 6 septembre 2018 au Havre. Pour l'occasion deux ministres font le déplacement : Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et Élisabeth Borne, la ministre chargée des transports.

Un nez impressionnant. - Gilles Anthoine

