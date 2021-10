Enorme bouchon sur la RN 13, entre Carentan et Ste-Mère Eglise !

Une opération escargot était organsisée par les chasseurs de gibiers d'eau du Cotentin et du Bessin, contre la fermeture anticipée de la chasse au gibier d'eau. Le convoi composé d'une soixantaine de voitures roulant au pas a occasionné des bouchons et nombreux ralentissements ! La manifestation s'est déroulée entre 15 et 16h !