Cherbourg. Cherbourg : l'école de La Polle garde ses six classes

Parents d'élèves, équipe enseignante et élus de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) s'étaient mobilisés dans la matinée devant l'école de la Polle, mardi 4 septembre 2018, contre la fermeture de l'une des six classes du groupe scolaire. Deux élèves manquaient, selon les chiffres de l'inspection académique. Finalement, le maire Benoît Arrivé a annoncé dans l'après-midi que la classe était sauvée. Une ouverture provisoire est aussi accordée aux écoles Bayet et Zola, ainsi qu'un demi-poste pour l'école Suzanne Brès.