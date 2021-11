Caen. Chats perdus : une enquêtrice professionnelle dans le Calvados

C'est un peu Sherlock Homes version félin. Depuis le mois d'avril 2018, Amandine Toscan a créé une profession unique et plutôt originale : elle est enquêtrice pour chats.

L'idée lui est venue après une dizaine d'années de bénévolat dans les refuges du Calvados. "Quand leur animal disparaît, les gens sont souvent désemparés et arrivent avec une question : qu'est-ce que je peux faire pour le retrouver", raconte-t-elle.

Des refuges aux réseaux sociaux

Habituée à arpenter les rues des communes de la région de Caen pour aider à retrouver les boules de poils égarées, la jeune femme a aussi profité de cette expérience pour se créer un solide réseau. "Je connais toutes les fourrières, les refuges, les vétérinaires mais aussi les nourrisseuses des alentours, les planques où certains chats ont tendance à aller", explique-t-elle. Autre corde à son arc : Amandine a contribué pendant plusieurs années à la page "Pet Alerte" sur Facebook et poursuit donc ses recherches jusque sur les réseaux sociaux.

Selon les profils des maîtres, elle a même imaginé différents types d'offres. La formule de base comprend les coups de téléphone et les annonces sur les réseaux sociaux. La plus complète implique, elle, un travail de terrain : porte à porte dans le quartier, dépôt d'affichettes dans les commerces du secteur et, si besoin, un véritable travaille de pistage.

"Connaître la psychologie des chats aide aussi beaucoup, précise l'enquêtrice. Un animal social ira plutôt dans un quartier résidentiel, alors qu'un chat plus sauvage se cachera par exemple dans une zone industrielle." Un savoir-faire précis donc, pour lequel il faut débourser entre 115 et 225 € pour 15 jours de recherches.

Sur un périmètre de 30 kilomètres autour de Caen. Ensemble des offres à découvrir sur le site internet de Loo'Cat.