Notre-Dame-de-Gravenchon. Perfectionnement pour les maîtres-nageurs de Caux Vallée de Seine

Comme tous les ans, les maîtres-nageurs de Caux Vallée de Seine (Seine-Maritime) participent à une journée de révision des acquis en secourisme. Ce sera le mardi 11 septembre 2018. Conséquence : les centres aquatiques de Lillebonne, Bolbec, Notre-Dame-de-Gravenchon et Fauville-en-Caux seront fermés une bonne partie de la journée. Réouverture des centres aquatiques à 17 heures (Lillebonne et Notre-Dame-de-Gravenchon) et à 17h30 (Bolbec et Fauville-en-Caux).