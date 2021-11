Rouen. À Rouen, des cours de self-défense gratuits et pour tous

Adieu le pilâtes, bonjour la self-défense ! C'est la nouveauté du programme des Rendez-vous sports organisés par la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) pour cette nouvelle saison, à partir du mardi 4 septembre 2018 avec un premier cours d'urban training. Et si la self-défense s'est invitée au menu, c'est grâce aux retombées positives d'un premier test.

Un cours accessible à tous

"À l'origine, on avait organisé une action pour lutter contre les discriminations faites aux femmes. On voulait profiter d'un cours de zumba au Kindarena pour sensibiliser les participantes. Et au final il y a plus de gens, en partie grâce à cette initiation", explique Hugo Dermien, responsable de l'événementiel à la Métropole. Les élus ont donc décidé d'en faire un rendez-vous régulier, poussés par certains retours positifs notamment sur les réseaux sociaux.

Cette saison, huit cours sont prévus d'octobre à juin. Comme d'habitude pour ces Rendez-vous sports, pas besoin d'inscription ou de matériel mais "juste de prévoir une tenue de sport adaptée", assure Hugo Dermien, qui espère "une participation de 200 à 300 personnes". Assurés par un professeur, les cours seront d'une durée d'une heure et demie et accessibles à tous les niveaux.