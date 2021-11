Le-Havre. Au Havre, le cinéma le Studio séduit avec ses films anciens

Quatre-vingt-quatre sièges rouges sont alignés devant le grand écran du cinéma le Studio au Havre (Seine-Maritime). Il rouvre ses portes au public mardi 4 septembre 2018, après une pause estivale de cinq semaines.

Ici, les spectateurs ne viennent pas voir le dernier Mission Impossible ou Les Indestructibles 2 mais des films sortis au 20e siècle. Et cette recette fonctionne de mieux en mieux puisque le cinéma enregistre ses meilleurs scores ces dernières années, avec 17 325 personnes accueillies en 2017 et 16 500 l'an dernier.

Cela permet de revoir des classiques du cinéma ou de réévaluer des films oubliés qui méritent d'être découverts"

Le cinéma, créé en 1999, est doté d'une seule salle. C'est alors à David Lheureux, programmateur et projectionniste, qu'il revient le rôle crucial de sélectionner les films qui seront projetés cette saison. "On programme des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Cela permet de revoir des classiques du cinéma ou de réévaluer des films oubliés qui méritent d'être découverts, des films trop en avance sur leur époque par exemple."

Une programmation d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, "tous les films ressortent en version restaurée donc on les voit dans des copies, superbes, comme au premier jour".

Une question d'équilibre

Comment le programmateur fait-il son choix parmi les nombreuses œuvres existantes ? "On tente, chaque mois, de trouver un équilibre dans la programmation en essayant de varier les genres, les nationalités, la notoriété des films, les époques, etc. pour qu'il n'y ait pas de redondance dans la programmation, indique-t-il. Le cinéma de patrimoine est très riche. On peut aimer "Certains l'aiment chaud" de Billy Wilder et avec Marilyn Monroe et à côté aimer un film d'Ozu, plus dramatique. C'est important d'avoir cette diversité."

Le cinéma dépend aussi des distributeurs et "certains films sont bloqués pour des questions de droits", complète David Lheureux.

Le cinéma britannique à l'honneur

Deux à trois films sont projetés chaque jour, du mardi au dimanche, au Studio. L'un des films fait partie du cycle annuel consacré à un thème. Cette année, le thème choisi est le cinéma britannique : "À travers 10 films, on va retracer l'histoire du cinéma britannique, dans l'ordre chronologique."

Il sera par exemple possible de voir ou revoir "Chantage" d'Alfred Hitchcock, du mercredi 19 septembre au mardi 2 octobre 2018. "C'est le premier film parlant de l'histoire du cinéma britannique."

À voir, assurément !

Première séance : Morocco, de Josef von Sternberg, mardi 4 septembre 2018, à 18 h 30 et 20 h 30. Renseignements : cinema-le-studio.fr