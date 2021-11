Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 5 septembre

Bélier

Pour égayer cette journée, vous saurez ajouter quelques touches de couleur. Vous aimez la beauté qui ne montre pas ses efforts. C'est un art. votre vie aujourd'hui sera un manège enchanté.

Taureau

L'esprit un peu rétro : les souvenirs défilent. Ils vous volent la lumière. Ils ont pris le pouvoir. Ce qui n'empêche pas la passion avec un sens aigu de la liberté.

Gémeaux

Vous introverti ? ça dépend des moments. La sagesse et la timidité ne sont qu'un leurre. Vous savez être rebelle lorsque les évènements le justifient.

Cancer

Vous avez parfois l'impression d'avoir raté tout un tas d'évènements. Comme la belle au bois dormant qui se serait éveillée couverte d'une épaisse couche de poussière. Arrêtez de vous faire du mal pour rien.

Lion

Pourraient se préciser quelques projets de déménagements pour le début de l'année prochaine. Nous n'en sommes qu'aux balbutiements. Préparez bien toutes les facettes du projet donc.

Vierge

Pour le prochain week-end vous aurez besoin de force et de puissants symboles. Grande réunion de famille. Vous êtes enthousiaste puisque tout est possible et réalisable.

Balance

Vous rêvez de remporter de nouveaux succès. C'est bien possible. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Mais l'étoile au fond c'est vous et vous allez briller de tous vos feux.

Scorpion

On vous fait une confiance absolue et vous serez le préposé aux missions délicates. Tout doit être accompli parfaitement si vous ne voulez pas tomber en disgrâce.

Sagittaire

Vous vivrez en bonne intelligence avec votre hiérarchie. Vouvoiement, respect. Aucune familiarité mais votre grand tour de force… non pas votre pouvoir mais votre influence.

Capricorne

Le mouvement vous fascine toujours. Rien de pire que la léthargie. Aujourd'hui vous serez servi. Vous ferez exploser vos limites. Ce soir vous serez complètement vanné.

Verseau

Vous vous engagez au maximum pour les causes que vous estimez juste. Là vous dénoncerez les abus dont vous serez le spectateur. Pas de pitié pour la méchanceté et la médiocrité.

Poissons

Vous tenterez de mettre de l‘huile dans les rouages. On ne peut pas entretenir éternellement des divisions. Réelles ou factices, vous êtes l'homme des unions sacrées.