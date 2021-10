Bio 14 : du bio, du bon et du local en un clic

Et uniquement des produits régionaux, frais et biologiques. C’est ce que propose la coopérative de consommateur Bio 14. L’originalité? Tout se passe sur internet. En quelques clics, après avoir adhéré (moyennant 15 euros l’année), vous choisissez parmi plus de 1 000 produits et passez commande jusqu’au lundi minuit. Il ne vous reste plus qu’à venir chercher votre panier garni au Moulin à Café, le commerçant-relais, situé Boulevard Leroy.

Emilie Lenourry est à l’origine de cette initiative unique en France, et qui participe activement à une économie sociale et solidaire. En cinq mois, Bio 14 a pris son envol : 86 familles en sont déjà adhérentes.

"C’est une autre façon de voir le commerce, nous ne courons pas après le profit, de sorte que les produits que nous proposons sont non seulement de qualité, mais aussi accessibles".

La responsable espère bientôt pouvoir ouvrir un lieu de vente en ville.

Pratique : www.bio14.com