Forges-les-Eaux. Seine-Maritime : six blessés dans un face-à-face

Un violent face-à-face entre deux voitures a eu lieu, jeudi 30 août 2018 à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime). Une voiture s'est retrouvée sur le toit. Six personnes ont été légèrement blessées et transportées vers le CHU de Rouen et l'hôpital Saint-Julien à Petit-Quevilly. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés sur les lieux.