US Open: Paire défie Federer

Sur le gazon de Halle en juin, Paire, 56e mondial, s'était procuré deux balles de match face au champion suisse, détenteur de 20 titres en Grand Chelem, avant de finir par plier en trois sets.

"Si j'arrive à bien servir et à tenir mon engagement, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Mais c'est sûr que je vais rentrer avec un peu plus de confiance que les autres fois", a annoncé l'Avignonnais, qui n'a jamais battu Federer en six confrontations.

Après un premier match compliqué, le Serbe Novak Djokovic, ancien N.1 mondial, sera lui opposé à l'Américain Tennys Sandgren, quart-de-finaliste surprise à l'Open d'Australie.

Au total, neuf Françaises et Français seront sur le pont jeudi.

Caroline Garcia, 6e mondiale, affrontera la Portoricaine Monica Puig, qui l'a dominée la semaine dernière à New Haven.

Lucas Pouille, N.1 français et 17e mondial, défiera lui le vétéran chypriote Marcos Baghdatis.

Parmi les autres Français en lice, Gaël Monfils sera confronté au Japonais Kei Nishikori (19e), finaliste à New York en 2014, tandis que Nicolas Mahut affrontera l'Allemand Alexander Zverev, 4e mondial.

Principaux matches au programme de jeudi (en heure française, début à 17h00):

. Court Arthur-Ashe

(à partir de 18h00)

Johanna Larsson (SWE) - Angélique Kerber (GER/N.4)

Benoît Paire (FRA) - Roger Federer (SUIS/N.2)

(à partir de 01h00 du matin)

Novak Djokovic (SRB/N.6) - Tennys Sandgren (USA)

Maria Sharapova (RUS/N.22) - Sorana Cirstea (ROU)

. Court Louis-Armstrong

Petra Kvitova (CZE/N.5) - Wang Yafan (CHN)

Nicolas Mahut (FRA) - Alexander Zverev (GER/N.4)

Madison Keys (USA/N.14) - Bernarda Pera (USA)

(à partir de 01h00 du matin)

Gaël Monfils (FRA) - Kei Nishikori (JPN/N.21)

Lesia Tsurenko (UKR) - Caroline Wozniacki (DEN/N.2)

. Grandstand

Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Daria Kasatkina (RUS/N.11)

Caroline Garcia (FRA/N.6) - Monica Puig (PUR)

Lucas Pouille (FRA/N.17) - Marcos Baghdatis (CYP)

(à partir de 23h00)

Marin Cilic (CRO/N.7) - Hubert Hurkacz (POL)

. Court N.5

Fabio Fognini (ITA/N.14) - John Millman (AUS)

Taylor Townsend (USA) - Jelena Ostapenko (LAT/N.10)

Kristina Mladenovic (FRA) - Carla Suarez Navarro (ESP/N.30)

Richard Gasquet (FRA/N.26) - Laslo Djere (SRB)

. Court N.10

Robin Haase (NEF) - David Goffin (BEL/N.10)

. Court N.11

Julien Benneteau (FRA) - Jan-Lennard Struff (GER)

. Court N.17

Nick Kyrgios (AUS/N.30) - Pierre-Hugues Herbert (FRA)

