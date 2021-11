Caen. Eurovision : ce chanteur caennais rêve de se lancer dans l'aventure

Âgé de 30 ans, Julien Michaux évolue depuis maintenant 15 ans dans le milieu de la musique. Après avoir été membre de plusieurs groupes, dont Haston avec qui il fait ses armes pendant 10 ans, il décide il y a deux ans de continuer en solo tout en gardant le nom du groupe et une collaboration régulière avec plusieurs anciens membres.

Gagner en notoriété

Une liberté qui lui permet de se consacrer à ce qu'il lui tient le plus à cœur : la composition. Des chansons inédites qu'il présente toute l'année lors de concerts (entre 50 et 100 par an) à Caen (Calvados) et dans le reste de la Normandie, dans des salles variées telles que le BBC ou L'Orient Express.

Et aujourd'hui, il décide de se lancer un défi : participer à l'Eurovision 2019. "Pour moi, c'est un vrai challenge, c'est très motivant, s'enthousiasme-t-il. Ce concours est aussi une vraie visibilité pour mon travail. Loin des concours de chant habituels, l'Eurovision offre la possibilité de montrer ses propres compositions."

Une chaîne Youtube

Depuis plusieurs semaines, Haston prépare ainsi sa candidature pour l'émission télévisée Destination Eurovision, lancée par France 2 l'année dernière. Ce concours permet à tous de tenter sa chance pour espérer être le représentant de la France lors de la grande finale. Mais pour y arriver, Haston a besoin d'un maximum de soutien. "J'ai créé ma chaîne Youtube où j'explique à mes abonnés toutes les étapes de ma candidature à l'Eurovision, présente le chanteur. J'espère qu'un maximum de personnes aimera et partagera mes vidéos !"

Pour découvrir l'univers d'Haston, retrouvez-le en concert samedi 1er septembre 2018 au Père Tranquille à Bernières-sur-Mer et samedi 27 octobre 2018 à L'Orient Express à Caen. Pour le suivre sur les réseaux, rendez-vous sur Facebook et bien sûr sur sa chaîne Youtube.