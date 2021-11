Saint-Sauveur-le-Vicomte. Démission de dix élus : nouvelles élections à Saint-Sauveur-le-Vicomte

Il va falloir retourner aux urnes à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) ! Dans cette commune du Cotentin, dix conseillers municipaux, dont trois adjoints, ont démissionné ces derniers mois, soit plus de la moitié des 19 élus.

Outre un manque de disponibilité pour certains, d'autres dénonçaient des divergences de gouvernance et un manque de communication de la part du maire, Jacques Regnault. Interrogé par nos confrères de La Manche Libre, ce dernier avait indiqué être "ouvert à l'échange". Néanmoins, le jeudi 31 mai 2018, six élus avaient écrit au préfet de la Manche pour lui demander d'organiser un nouveau scrutin avant l'échéance de 2020. Ils redoutaient des "décisions engendrant des dépenses importantes non prévues au budget, et prises sans concertation dans l'intervalle qui nous sépare des élections".

19 conseillers à désigner

Des élections municipales partielles vont être organisées. Le premier tour aura lieu le dimanche 23 septembre 2018, le second, s'il est nécessaire, le dimanche 30 septembre 2018. Il s'agit de désigner l'intégralité du conseil, soit 19 conseillers municipaux et un conseiller communautaire. Le dépôt des candidatures s'effectue du lundi 6 août 2018 jusqu'au 6 septembre 2018 en sous-préfecture de Cherbourg, de 9 heures à midi.