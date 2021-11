Caen. La nouvelle maison des associations de Caen a désormais un nom

" Le 1901 ". Le nouveau nom de la maison des associations de Caen (Calvados), situé dans le quartier de la Guérinière, a été dévoilé mardi 28 août 2018. Le bâtiment de 1 900m2, entièrement en bois, est fin prêt. Il sera inauguré le 29 septembre prochain avec une demi-journée portes ouvertes.

Un espace de rencontres

Les 1187 associations de Caen, pourront y trouver des bureaux mutualisés et de grands espaces de travail. "Ça fait partie des meilleurs choix qui sont sortis de la liste, avance Jean-Charles Guilmart, le président de la MJC de Venoix, heureux. C'est un choix symbolique, 1901, c'est la loi qui fait acte pour les associations. Et puis ça a un petit côté bar, qui annonce un lieu plutôt convivial". En effet, un grand escalier central a été conçu, idéal pour permettre aux associations de se rencontrer et d'échanger.

L'ancienne maison des associations, située rue Neuve Bourg l'Abbé, va devenir la maison de quartier du centre-ville.