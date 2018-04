[En photos] Découvrez le chantier du futur hôtel des associations à Caen

Il devrait être inauguré en septembre 2018 et les travaux vont bon train : premier aperçu du futur hôtel des associations, encore en chantier, dans le quartier de la Guérinière à Caen (Calvados) mardi 10 avril.

Cela aura été un chantier éclair : en dix mois, le futur hôtel des associations de Caen (Calvados) devrait être sorti de terre, dans le quartier de la Guérinière. Une construction rapide permise notamment par une structure conçue entièrement en bois.

La structure du bâtiment a été conçue en bois. - Marie-Charlotte Nouvellon

Des espaces modulables

Autre avantage de ce nouveau bâtiment et pas des moindres : il sera modulable, notamment grâce à des cloisons qui pourront bouger au fil des demandes. Des petites aux plus grosses, elles seront en tout 90 associations à installer leur bureau dans ce nouveau lieu en septembre 2018.

A l'intérieur, les espaces sont modulables en fonction des besoins des occupants. - Marie-Charlotte Nouvellon

Au rez-de-chaussée, des espaces sont également prévus pour organiser plus ponctuellement des réunions ou divers événements. "Le but en regroupant ces associations dans un même lieu, explique Sophie Simonnet, adjointe à la vie associative, c'est aussi de leur permettre de mutualiser aussi bien du matériel, une imprimante par exemple, mais aussi pourquoi pas des moyens humains, comme une secrétaire qui pourrait se partager entre plusieurs associations." Tout d'ailleurs dans cet hôtel a été pensé pour créer des espaces communs et favoriser les synergies entre les occupants.

A l'arrière du bâtiment, 60 places de parking sont prévues et un espace jardin a été conservé. - Marie-Charlotte Nouvellon

