Port-en-Bessin. Coquille St-Jacques : un "pillage" des Britanniques selon les pêcheurs

Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 août 2018, des pêcheurs du Calvados et de Seine-Maritime ont manifesté en mer leur mécontentement face à l'attitude de leurs homologues anglais.

À quelques semaines de l'ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques en Baie de Seine, le lundi 1er octobre prochain, les Britanniques, eux, ne patientent pas. Déloyal pour le patron du Comité régional des pêches maritimes de Normandie, Dimitri Rogoff. Entretien.

Ce qu'il se passe actuellement au large de notre littoral, vous n'hésitez pas à le qualifier de pillage Dimitri Rogoff ?

Dimitri Rogoff Impossible de lire le son.

Le problème est économique ou environnemental ?

"C'est complexe. Nous avons là deux flottilles qui abordent la pêche de la coquille totalement différemment. La flottille française est soumise à des dates d'ouverture, des quotas et est soucieuse de la ressource. Chaque année, elle évalue le gisement. Mais de l'autre côté, on a une flottille anglaise qui, elle, est industrielle et qui opèrent sur un marché international…"

Et le consommateur tout ça ?

"Dans les rayons des supermarchés, vous trouvez déjà de la coquille, estampillée Royaume-Uni. Elle a été glacée dans les bateaux, envoyée en Écosse pour être décortiquée… Rien à voir avec celle débarquée ici, fraîche, vivante. La coquille Saint-Jacques, c'est un produit de saison. En octobre, pas avant. J'appelle les consommateurs au boycott."