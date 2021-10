Granville. "Voiles de travail" rend hommage au patrimoine maritime à Granville

Pas moins de 50 000 visiteurs sont attendus jusqu'au dimanche 26 août 2018 à Granville (Manche) pour la septième édition du festival des "Voiles de travail", qui honore le patrimoine maritime de la ville.

Promenades en mer, métiers marins d'antan, et surtout la présence de vieux gréements et bateaux d'exception sont au programme du festival. Michel Caens vice-président de Granville Terre et Mer :

Le festival rend cette année hommage à Marin Marie, grand peintre de marine, amoureux des îles Chausey. Il sera également possible de découvrir une exposition grâce aux prêts d'archives de son petit-fils et des archives départementales de la Manche.

Le festival est aussi un rendez-vous gastronomique unique entre terre et mer, des animations pour les enfants sont également au programme, dont l'acrovoile qui a un vif succès, ou des projections de films marins.

Le festival des "Voiles de Travail", c'est sur le port de Granville (Manche) jusqu'à dimanche 26 août 2018 et c'est gratuit.