Les confidences d'une conseillère conjugale

Extrait du livre : "Le couple dont vous êtes les héros"

Notre couple : du sur-mesure

Ni comme chez lui, ni comme chez elle : créez du nouveau pour votre couple, en gardant le meilleur de ce que vous ont transmis vos familles d’origine.

Serez-vous comme un canot balloté par les vagues, ou allez-vous tracer votre route en décidant ensemble ce que vous voulez faire de votre vie commune ?

Pour Denis Sonet (auteur de best-sellers sur la vie à deux), construire son couple, c’est comme bâtir ensemble votre future maison familiale.

Le camping sous la tente, on aime bien quelques jours, mais pour une vie entière, il vaut mieux choisir du solide. Il précise ainsi comment être de bons architectes de votre bonheur. L’amour humain se consolide par étapes, comme on bâtit un chalet sur un terrain de montagne : avant tout, on fait des plans pour voir si on a les mêmes conceptions.

On s’engage dans la durée, parce que, comme pour un prêt bancaire, l’amour exige un engagement.

On viabilise le terrain hérité des parents : on garde le bon et on ne reproduit pas ce qui nous a fait souffrir. On ne fera ni pareil ni l’opposé, on harmonise ensemble, parce que l’autre nous enrichit si on sait l’écouter.

Les fondations du chalet ? C’est l’amour de soi. Si on ne s’aime pas, on ne peut pas aimer l’autre : soit on s’accroche à l’autre, soit on jalouse les autres (on vous en dit plus p. 68).

