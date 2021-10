Hors Normandie. Gabriella toujours en tête de la Tendance List

Chaque semaine, notez les titres de Tendance Ouest de 1 à 5 sur www.tendanceouest.com ou directement dans le player et retrouvez le classement de hits préférés des auditeurs sur l'antenne le dimanche de 10h à 12h. Votez dès maintenant!

C'est la Québécoise Gabriella qui reste votre artiste préférée de la semaine, du dimanche 12 au samedi 18 août 2018.

La meilleure progression est attribuée à Marshmello et Anne-Marie avec "Friends" qui gagne 26 places en une semaine (2ème)! La pire dégringolade, 16 places, est pour le groupe Imagine Dragons et leur single "Next to me". La meilleure nouveauté est directement dans le top 5 avec Trois cafés gourmands et leur titre "A nos souvenirs".

TOP 5

1) GABRIELLA Tu es flou (=)

2) MARSHMELLO avec ANNE-MARIE Friends (+26)

3) CECILIA KRULL My life is going on (=)

4) BARBARA PRAVI Pas grandir (+15)

5) TROIS CAFES GOURMANDS A nos souvenirs (NOUVEAU)