Le vainqueur se verra offrir entre autres 2 journées d'enregistrement au Studio La Rivière. Le public pourra choisir entre 2 groupes caennais : Irukandji et Tall Dukes, les cherbourgois de Zelda Zonck et unleashing the beast du Mans. C'est à 21h à Chérisay, au sud D'Alençon, et c'est gratuit.

Ecoutez Thomas Filachet, Responsable artistique au Labo Sonore.