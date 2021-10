La majorité régionale vote contre les propositions du Rectorat

La majorité régionale de l'assemblée bas-normande, réunie ce vendredi a voté contre la carte de formation présentée par le Rectorat. Ces nouvelles suppressions annoncées, 221 postes dans les collèges et lycées, et la diminution des dotations horaires des établissements de plus de 3 500 heures, conduiront à la suppression de plus de 850 places dans les formations industrielles et tertiaires à l'horizon 2014 selon les élus. Ils rappellent que depuis 2007, la Basse Normandie a perdu près de 1 000 postes d'enseignants dans les collèges et lycées. 2 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification. "Nous ne pouvons accepter ainsi de renoncer à nos ambitions pour les jeunes bas-normands"expliquent les élus de la majorité régionale.

La Région que préside le socialiste Laurent Beauvais va mettre en place une réflexion autour d'un pacte territorial de l'éducation et de la formation qui va réunir Etat, collectivités, communauté éducative et associations de parents d'élèves.