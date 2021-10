Caen. Rentrée scolaire 2018 : les fournitures qui cartonnent

Chez Bureau Vallée de Caen Côte de Nacre (Calvados), parents et enfants arpentent les rayons pour finir, le plus vite possible, la sacro-sainte liste des fournitures de rentrée. La course aux achats pratiques et tendances a commencé depuis le début de l'été.

Les champions du monde sur les agendas

"Cette année, la mode est aux surligneurs pastel", explique Caroline Colin, responsable du rayon papeterie légère. Exit le rose, jaune et vert fluo, place au violet lavande, rose poudré et autre vert mint. "Ça marche vraiment très bien cette année".

Les champions du monde 2018, ont également trouvé leur place sur les agendas, trousses et cartables. "On fait nos commandes dès le mois de novembre, alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un effet comme ça. Le fait d'être champions a vraiment accentué les ventes".

Du côté des professeurs, les cahiers 48 pages sont particulièrement demandés, "c'est plus léger dans le cartable des enfants".