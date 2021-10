Lisieux. Hoshi et Malo' à Lisieux pour un concert plein air gratuit !

Save the date ! Vendredi 24 août 2018, à 21 heures, place François-Mitterand à Lisieux (Calvados) aura lieu un concert gratuit dans le cadre des rendez-vous de l'été, en partenariat avec Tendance Ouest. Au programme : des concerts de Hoshi et Malo'.

Hoshi

Souvenez-vous ! Elle avait envoûté le public du Tendance Live de Granville le vendredi 15 juin 2018. À 22 ans, Hoshi a tout du diamant brut. Une sublime voix rauque et éraillée qui lui donnerait facilement dix ans de plus, et qu'elle pousse, avec une intensité bouleversante, dans les extrêmes, jusqu'à la fêlure. Avec ses grands yeux pétillants bordés de khôl, ses tatouages et son bonnet grunge, cette fan de culture niponne ressemble d'ailleurs à une héroïne de mangas qui aurait grandi en écoutant Nirvana. Son premier single " Comment je vais faire " frôle les 4 millions de vues sur YouTube.

Hoshi et sa guitare à Lisieux le vendredi 24 août 2018 pour un concert gratuit ! - Yann Orhan

Malo'

Malory Legardinier, alias Malo', n'a que 24 ans et déjà un riche parcours musical. Ce Caennais a un univers magique et singulier, des collaborations avec Jean-Louis Aubert, Charlie Winston et une voix hors du commun. Ce chanteur caennais a envoûté le public et les téléspectateurs en se qualifiant pour la finale du concours Destination Eurovision, grâce à l'interprétation de Ciao, un tube puissant évoquant une histoire d'amour sur des arrangements pop, planants et émouvants. À découvrir de toute urgence sur scène.

Malo' sera le local de l'étape - Alexander Brown

Vendredi 24 août – 21 heures – Place François-Mitterrand à Lisieux - Gratuit