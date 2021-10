Arnaud Didier ou l’amour du cidre normand

Pommeau, cidre, calva… ces produits cidricoles font l’objet du travail de cet expert qui a d’abord démarré son activité en Champagne, pendant plusieurs années. Mais le goût pour le cidre, Arnaud Didier l’a depuis son enfance. "Mon père avait plusieurs pommiers chez lui, il produisait un peu de cidre et d’eau de vie. En fait, j’ai toujours baigné dans cet univers. Mais je suis le seul de ma famille à travailler dans ce domaine". Cet intérêt pour les produits locaux, il le retrouve par la suite grâce à une formation d’œnologie, à Reims. En France, seules cinq écoles permettent l’accès au diplôme national, délivré au bout de deux années d’études après l’obtention d’une licence. "J’y suis arrivé tout à fait par hasard, après avoir étudié la biologie à la fac de Caen. C’est à partir de ce moment que c’est devenu une réelle passion, et que j’ai voulu en faire mon métier". Arnaud Didier a toujours souhaité établir un lien entre son activité d’œnologue et les produits de la région. Après avoir travaillé durant dix ans dans le vin, il saisit donc l’opportunité de revenir en Normandie.

En faire la boisson officielle de Normandie

"En 2007, j’ai eu l’occasion de travailler comme responsable du service verger et produits cidricoles à la Chambre régionale d’agriculture de Caen, où je suis toujours. J’avais très envie de revenir dans ma région natale". Aujourd’hui, il est en charge de la promotion et de la valorisation de ces produits, et entend bien faire connaître le cidre comme boisson officielle de Normandie. "C’est intéressant de redonner cette position au produit, qui concerne une économie locale à part entière".