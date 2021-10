Rouen. Football: pas de miracle pour Quevilly Rouen Métropole en Coupe de la Ligue

L'aventure Coupe de la Ligue s'arrête déjà pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) après sa défaite lors du 1er tour mardi 14 août 2018 au sur la pelouse de leur stade Robert Diochon face à un pensionnaire de Ligue 2 Troyes. Score final 2-1.

Et pourtant le match avait démarré de la meilleure des manières avec une ouverture du score sur coup franc d'Anthony Rogie dès la 30e minute de jeu. Bien embarqués dans cette partie malgré la différence de niveau, les Rouges et Jaunes vont subir les foudres des Troyens en quelques minutes d'abord par l'égalisation à la 42e minute de jeu par Warren Tchimbembé puis par un 2e but de Rayan Raveloson juste avant la mi-temps.

La 2e mi-temps ne donnera rien et les Normands sont éliminés de la Coupe de la Ligue. Rendez-vous maintenant vendredi 17 août 2018 avec un déplacement à Cholet pour le compte de la 3e journée de National 1.

A LIRE AUSSI.

Football: Grosse performance de Quevilly Rouen Métropole à Concarneau

Football : deuxième défaite en match de préparation pour Quevilly Rouen Métropole

Football (Ligue 2): Quevilly Rouen Métropole ne s'en sort toujours pas

Football: Quevilly Rouen Métropole prend la tête du National !

FOOTBALL (National) : QRM garde le cap face à Belfort