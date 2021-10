Hors Normandie. Jason Mraz en duo avec Meghan Trainor

Jason Mraz avait séduit la planète en 2008 avec "I'm yours".

Le chanteur folk a poursuivi depuis sa carrière, avec un beau succès chez lui aux Etats-Unis. Il a sorti "Know" le 10 août 2018, son 6ème album. A l'intérieur, un duo avec meghan Trainor, qui s'est fait connaître chez nous avec le titre "All about that bass" en 2014.

Ensemble, leur titre s'appelle "More than friends", où les deux chanteurs aimeraient devenir plus que des amis, écoutez: