Ô chato, un bon plan du Vaugueux

La liste des points positifs avant même de passer à table m’a rapidement mis dans de bonnes dispositions. Ma première impression s’est vite confirmée quand le panier à pain a rejoint la table : frais et légèrement réchauffé dans le four à pizza. Pour certains, ce ne sera qu’un détail. Pour moi, une preuve de l’attention particulière de la maison envers ses clients.



Du vin italien

Au moment de passer aux choses sérieuses, j’ai opté pour la formule du midi à 12 euros pour trois plats. La terrine de queue de bœuf en entrée m’est apparue très convaincante, couchée sur de petit toast et accompagné d’une salade idéale pour alléger l’ensemble.

La suite fut tout aussi satisfaisante, tout comme l’assiette bien fournie de pommes de terre grillées et d’une escalope de veau, accompagnée d’une crème faite de cidre et de champignons notamment. Excellent ! Et pour conclure, je me suis délecté d’une savoureuse crème brûlée. Pour 12 euros, le rapport-qualité prix était optimal.

Comme tout bon restaurant qui s’inspire de la gastronomie italienne, quelques plats de pâtes et pizzas sont à la carte. Idem pour le vin avec des bouteilles venues tout droit de Sicile ou de Toscane.

Pratique : 28, rue du Vaugueux, Ô chato est ouvert tous les jours. Tél. 02 31 94 35 70.