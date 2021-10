Le-Havre. Du sport gratuit tout l'été au Havre

L'opération s'appelle "Un été en forme". Du vendredi 6 juillet au dimanche 2 septembre 2018, la ville du Havre (Seine-Maritime) propose des activités physiques et sportives pour tous, à la plage, à la forêt de Montgeon et au bassin du Commerce. Il s'agit de la troisième édition. Les activités sont très variées, entre du réveil musculaire, du paddle, du kayak, du beach-volley, du VTT ou encore de la marche (et la liste est loin d'être exhaustive).

Écoutez Cécile Leroy, chef du service vie sportive au Havre :

Un été en forme Impossible de lire le son.

Bouger pour être en bonne santé

L'animation entre dans le cadre de la politique Le Havre en Forme. La ville veut que tous les habitants connaissent et comprennent les bienfaits de l'activité physique. " Pour se maintenir en bonne santé, il faut bouger " aime à rappeler la municipalité. " Un été en forme " est également l'occasion d'animer la ville en cette période estivale. Les activités gratuites sont évidement accessibles à tous (havrais ou pas) et sans réservation.

" Un été en forme " - Le Havre – du 7 juillet au 2 septembre 2018 - Gratuit