Caen. Listeria chez McDonald's : des restaurants concernés en Normandie

C'est la "Chicken Caesar" qui est concernée. Suite à différents contrôles sanitaires, l'enseigne Mc Donald's explique qu'un lot de salades a potentiellement été contaminé par la Listeria. Ce lot a été commercialisé dans la période courant du lundi 9 au samedi 14 juillet 2018.

Ingérée à forte dose, cette bactérie peut entraîner la listériose, maladie rare qui touche en particulier les personnes dont le système immunitaire est fragile. Provoquant potentiellement de la fièvre, des maux de tête mais aussi des diarrhées ou même des troubles neurologiques, elle est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes.

Une quinzaine de restaurants en Normandie

En Normandie, les restaurants concernés sont :

• dans le Calvados : Centre Commercial Saint Clair, Isigny-sur-Mer, Bayeux, Courseulles-sur-Mer, Falaise, Bretteville-sur-Odon et Rots

• dans l'Eure : Verneuil-sur-Avre

• dans la Manche : Cherbourg, Equeurdreville, Pontorson, Avranches

• dans l'Orne : Argentan, Mortagne-au-Perche

• en Seine-Maritime : Canteleu



Une attention particulière pour les femmes enceintes

L'enseigne précise que "par mesure de précaution et uniquement en cas de fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête nous recommandons à nos clients (...) de consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines."

Un numéro vert a été ouvert pour les clients souhaitant s'informer sur cette question. Il s'agit du 0800 000 175 de neuf heures à 20 heures.