Ils avaient mangé du Lyon !

Contre toute attente, les Caennais sont lancés dans la partie avec un système de jeu offensif, proposant un quatuor Hamouma-Bulot-Niang-Frau rarement vu cette saison. Une stratégie ambitieuse mais rapidement, les lyonnais prennent le contrôle du jeu forçant leurs adversaires à rester très bas. Qu'a cela ne tienne, les caennais laissent la possession à leurs adversaires pour procéder en contre. Mais sur le premier, contre visiteur, Niang, pourtant bien décidé à de nouveau briller en rouge et bleu, se claque et cède sa place à Nabab (7e). Un changement qui ne va pas émouvoir les gones qui vont se procurer la première très grosse occasion par l'intermédiaire de Grenier dont le coup franc va fleurter avec la lucarne de Thébaux. Incapable de déstabiliser le bloc Normand, les lyonnais vont s'exposer aux remontées de balles tonitruantes des malherbistes. A la douziume minute, Vandam remonte le ballon et transmet le cuir à Frau. Ce dernier très inspiré cet après midi, glisse la balle à Hamouma qui mange Aly Cissokho avant d'aller tromper la vigolance d'Hugo Lloris; le gardien de l'équipe de France n'a plus qu'à constater les dégâts et Malherbe mène 1-0. Le SM Caen qui mène dans un match de Ligue 1, une première depuis le 6 novembre 2011, date de son dernier succès d'ailleurs contre Dijon à D'ornano ! La tête dans l'eau, les lyonnais n'y arrivent toujours pas et c'est Caen qui va encore se montrer dangereux à la 24ème minute par l'intédiaire de Frau dont la frappe flottante est superbement claquée par Lloris. Picqué dans leur orgueil, les Rhodaniens réagisses sur coup de pied arrêté mais Sorbon sauve son camp devant Gomis puis Thébaux veille sur un nouvel essai de la panthère Lyonnaise. La fin de première mi temps voit l'OL reprendre sa domination. Sans qu'il n'y ait à redire et grâce à une excellente gestion de match, ce sont donc les calvadosiens qui sont aux avant-postes au moment de la pause.

Tancés dans les vestiaires pour la « qualité » de leur premier acte, les Lyonnais redémarrent le second acte sur les chapeaux de roues mais Grenier manque encore d'efficacité sur sa reprise qui passe juste au dessus du but de Thébaux à la 47e. Le rythme de la rencontre baisse et les fautes se succèdent côté caennais mais sur le centre de Reveillère, le coup de tête de Gomis passe encore à côté du cadre. La pression s'intensifie sur le bloc normand mais Seube et ses camarades continuent de se battre sur chaque ballon. Les minutes filent et Lyon a laisser passer sa chance. Sur un mouvement rapide, Nivet qui vient de remplacer Frau trouve Nabab plein axe devant la surface de réparation. L'attaquant guadeloupéen réussi alors une volée lobée magnifique qui vient se loger dans la lucarne de Lloris pour le 0-2 (74e). Bien que mis en souffrance, les caennais font le break et se dirigent cette fois sereinement vers une victoire sous forme d'exploit, le penalty de Lisandro après une faute de Montaroup sur Lacazette n'y changera rien. Maherbe s'impose 2-1 dans la ville des lumière et se relance dans ce championnat...