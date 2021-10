Le-Havre. Des tags sur la synagogue du Havre

Le vandalisme a été découvert par Dov Lewin, le rabbin de la synagogue du Havre (Seine-Maritime). Samedi 28 juillet 2018, il a découvert au matin, alors qu'il allait préparer l'office du Chabbat, que l'édifice religieux avait été vandalisé. Sur les murs des tags en lettres noires : " Non aux sionistes. Non à Israël ". Des drapeaux palestiniens, libanais et français ont été également été collés sur la porte de la synagogue. La police a immédiatement été prévenue ainsi que les services de la ville qui ont nettoyé rapidement le bâtiment. Une enquête a été ouverte.

Une communauté soudée

La communauté juive du Havre ne veut pas donner trop d'importance à l'événement mais reste déterminée. "Bien entendu rien ne nous arrêtera ! indique Dov Lewin. L'office a eu lieu (samedi 28 juillet 2018) comme chaque semaine, la communauté reste forte".

Intimidations en 2016

En décembre 2016, la synagogue du Havre avait déjà fait l'objet d'intimidations. Des balles d'armes avaient été retrouvées devant l'édifice ainsi que dans la boîte aux lettres.