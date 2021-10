Cherbourg. [Vidéo] L'aftershow du Tendance Live de Cherbourg-en-Cotentin

Des sourires, des regards, des moments complices en coulisses, des doses d'énergie sur scène... Le Tendance Live, c'est un peu tout cela à la fois, et c'est ce qu'a tenté de capter Sam Delhay, mercredi 25 juillet 2018 à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Le concert immortalisé

Deux jours après, ce réalisateur/vidéaste de 19 ans, originaire du port du Cotentin, propose sa vision de l'événement, à travers un aftershow, montage dynamique qui résume en un peu moins de 2 minutes l'essence de ces quatre heures de live.

Le Tendance Live de Cherbourg-en-Cotentin 2018, c'était avec : Shy'm, Vitaa, Matmatah, Agustin Galiana, Caruso, Lautner, Elephanz et Eugénie, Allen B et Sara Michelle, Le Trottoir d'en face, The Parakit et Barbara Pravi.

A LIRE AUSSI.

BB Brunes, Arcadian... La programmation complète du Tendance Live à Cherbourg !

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 24 juin et dimanche 25 juin

C'était il y a un mois, le Tendance Live à Cherbourg : revivez le concert en vidéo

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie