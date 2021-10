Argentan. Deux Ornaises se lancent dans une course humanitaire au Sénégal

Baskets aux pieds et main sur le cœur. C'est un peu le résumé de la Sénégazelle. Cette course 100 % féminine qui consiste à parcourir sept à dix kilomètres à pied et au bout de chaque étape : donner des fournitures scolaires aux enfants sénégalais.

Deux Ornaises, Charah Rocton et Aurélie Lactaine, se lancent dans l'aventure. La course aura lieu du samedi 16 au dimanche 24 février 2019.

Sport et action humanitaire

C'est Aurélie Lactaine qui a proposé, début mai, à sa collègue Charah Rocton de participer à cette course unique. "On pratique la course à pied toutes les deux, et Aurélie avait envie de découvrir le Sénégal", raconte Charah Rocton.

Elle a tout de suite été emballée par cette course qui allie défi sportif et action humanitaire. "C'est ce qui nous a séduits : les valeurs portées par ce projet à travers la solidarité, la rencontre avec une autre culture, un côté dépaysant, allié à un défi sportif, parce que c'est aussi un challenge en termes de dépassement de soi parce qu'on va être sur des étapes de courses à pied tous les jours alors qu'on a plus l'habitude de courir un 10 km en course une fois par mois."

80 kilos de fournitures

Les Mamazelles de l'Orne, du nom de leur association, en sont à l'étape de collecte de fournitures et d'argent. "On a trois projets de partenariats pour la rentrée scolaire avec des établissements scolaires. L'idée, c'est d'aller présenter notre action et de réaliser des collectes. On compte aussi sur le bouche-à-oreille avec nos amis, la famille et collègues."

Les deux femmes espèrent acheminer 80 kilos de fournitures au Sénégal.

Elles ont également lancé une cagnotte disponible ici et recherchent des sponsors.

"Aller à la rencontre des enfants"

Mais qu'on se rassure, Charah Rocton et Aurélie Lactaine ne vont pas courir avec ces 80 kilos sur le dos. "Sur place, il y a toute l'équipe de l'organisation, le staff technique et médical, qui nous suivra avec des voitures et ce sont eux qui porteront les fournitures", indique Charah Rocton.

En revanche, ce seront elles qui donneront les fournitures à la fin de chaque étape, "pour que nous allions nous-même à la rencontre des enfants". Une donnée essentielle pour les Mamazelles.

Toutes les infos sur la page Facebook : Les Mamazelles de l'Orne. Vous pouvez les contacter sur charahaureliesenegazelles19@gmail.com