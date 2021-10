Le Café du Théâtre, rue des Jacobins

A 12h45, l’établissement, qui compte une mezzanine, une grande salle et une plus petite en sous-sol, est déjà bien rempli. Un serveur me trouve néanmoins rapidement une place. A la carte, beaucoup de classiques et une formule du jour à un prix plus que correct : entrée et plat ou plat et dessert pour 10,20 euros. L’ardoise propose en entrée une quiche maison, en plat du hachis parmentier, un navarin d’agneau ou un traditionnel steack haché frites, et en dessert, une tarte citron meringuée. De quoi satisfaire mon appétit. Aussitôt commandée, la quiche m’est vite servie. Croustillante et chaude à souhait.



Vite et bien !

La décoration de l’établissement est sympathique : briques blanches au mur, luminaires géants... Mais avant que je n’ai le temps d’apprécier le reste, la suite arrive avec le sourire de la serveuse : le navarin d’agneau est accompagné de patates douces et de courgettes. C’est bon et rassasiant ! Je regarde l’heure à ma montre. Il est 13h30. J’ai mangé rapidement mais pas dans la précipitation (une nuance qui a toute son importance !) et le tout, dans le calme ! Belle performance.



Pratique. Le Café du Théâtre 17/19 rue Jacobins. Tél. 02 31 86 18 43.