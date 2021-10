Caen. Service civique : Unis Cité Caen recrute 60 jeunes à la rentrée

Le service civique, de plus en plus populaire auprès des jeunes, dispose de nombreuses structures d'accueil à Caen (Calvados). C'est le cas d'Unis Cité, une association lancée il y a 23 ans et qui propose à des jeunes d'effectuer des missions d'intérêt général pendant une période définie. La structure, qui a d'ailleurs inspiré le lancement du service civique, s'apprête à accueillir 60 jeunes à la rentrée 2018.

Porte à porte concernant la transition énergétique, animations de ciné-débat auprès des collégiens et lycéens… Cette année, de nombreuses missions étaient proposées aux jeunes. "Les animations ont très bien marché, notamment celle du ciné-débat. On s'est rendu compte que les jeunes étaient très investis notamment sur les thèmes du harcèlement scolaire et de la discrimination" explique Gwenaëlle Beauvais, responsable régionale Unis Cité Normandie.

Les jeunes d'Unis Cité Caen en 2017-2018. - Unis Cité Caen

L'association recherche des profils variés sans compétence ni diplôme particulier. "L'objectif est d'aller toucher des jeunes qui ne viendraient pas à nous naturellement. Qu'on soit diplômé ou non, qu'on vienne d'un quartier populaire ou moins populaire, chaque talent peut apporter quelque chose au collectif" insiste Gwenaëlle Beauvais.

De nouveaux programmes à la rentrée

Parmi les nouvelles missions proposées aux jeunes, une activité qui consiste à redynamiser les personnes âgées en EHPAD à l'aide de jeux vidéos. "Les jeunes vont apprendre aux plus âgés à jouer en réseau. Cela va surtout renforcer le lien intergénérationnel" assure Gwenaëlle Beauvais. Les enjeux environnementaux seront aussi traités puisque les jeunes auront l'occasion de démocratiser l'écologie dans les quartiers populaires.

Pour rappel, le service civique est un engagement de six à 12 mois (huit en moyenne) à raison de trois à cinq jours par semaine (24 heures minimum). Les missions sont ouvertes aux jeunes entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, avec une indemnisation mensuelle de 580€.

Unis Cité Caen, 13 rue Molière. Mail : gbeauvais@uniscite.fr. Site web : www.uniscite.fr/antenne/caen/.