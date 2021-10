Barfleur. Les baliseurs, sentinelles du GR 223, le sentier des douaniers

Gratter, élaguer, et peindre les fameuses marques rouges et blanches… Autant de tâches qui incombent aux baliseurs bénévoles, sur le GR 223. Plus connu sous le nom de "sentier des douaniers", cet itinéraire de 446 kilomètres relie Honfleur dans le Calvados au Mont-Saint-Michel dans la Manche.

Il est parfois nécessaire de sortir le sécateur. - Célia Caradec

Dans ce département, ils sont une soixantaine à entretenir le sentier, comme Louisette Volclair, dix ans de balisage dans les jambes, et sécateur à la main. "Il faut que la marque arrive tout de suite dans l'œil du randonneur, qu'elle soit au bon endroit, au bon moment. C'est pour cela que je coupe les branches qui peuvent la dissimuler".

Un itinéraire qui évolue

Les bénévoles travaillent le plus souvent en binôme, toute l'année. Ils sont toujours en veille pour adapter l'itinéraire. "Après la tempête de janvier par exemple, la mer avait attaqué certains endroits du sentier. Nous sommes amenés à mettre en place des déviations, voire à proposer un autre itinéraire plus sécurisé mais tout aussi attractif" souligne Benoît Alix, de la commission "sentiers".

Les anciennes marques sont effacées pour en appliquer de nouvelles, plus visibles. - Célia Caradec

Pour devenir baliseur il faut "avoir du temps et une bonne condition physique" souligne Claudie Runavot, bénévole depuis trois ans. Bien sûr, un bon bénévole est aussi amoureux du GR 223. Entre le phare de Gatteville et Barfleur, Claude Le Tollec, qui l'entretient depuis 25 ans, confirme : "on ne peut qu'apprécier, entre les goélands, les bateaux, la mer toute bleue…"

Il faut parfois inscrire la marque sur un poteau installé par les bénévoles. - Célia Caradec

Grâce au mariage des GR 223 et 21, les randonneurs pourront bientôt profiter d'un unique sentier "Littoral de Normandie", du Tréport en Seine-Maritime jusqu'à la Merveille.