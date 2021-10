Deux incendies dans le Calvados

Une maison à colombages détruite par le feu. Ca s'est passé cet après-midi sur la commune de Magny le Freule près de Lisieux. Un feu de cheminée est à l'origine du sinistre. Il n'y a pas eu de blessé.

Pas de blessé non plus dans l'incendie d'une longère comprenant deux logements à Cagny, à l'est de Caen. C'est une chaudière à bois qui fut cette fois à l'origine du sinistre. Le propriétaire a décidé d'héberger son voisin et locataire le temps que des travaux soit réalisés dans l'habitation la plus touchée.