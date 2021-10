Réville. Réville : ils tentent d'aider des nageurs et se retrouvent piégés

Les courants peuvent être particulièrement forts, à la pointe de Saire, au niveau de la plage de Jonville à Réville (Manche). Plusieurs nageurs ont pu s'en apercevoir, mercredi 18 juillet. Vers 12h15, le Cross Jobourg lance une opération de sauvetage pour venir en aide à deux nageurs qui peinent à remonter, à environ 200 mètres du rivage. C'est un témoin de la scène qui a donné l'alerte.

Dix personnes récupérées

Deux bateaux de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue sont engagés. Mais dans l'intervalle, d'autres nageurs ont tenté d'aider les nageurs, en vain… Ce sont donc au total six personnes qui se retrouvent en difficulté, vers 12h25. Quatre autres, aperçues par un témoin, sont piégées sur des rochers à l'est de l'île de Tatihou. L'ensemble des "naufragés" est récupéré par des semi-rigides et des bateaux de plaisanciers présents sur zone, vers 12h30.

Les sauveteurs de la SNSM, arrivés sur place, vérifient l'état de santé des personnes secourues et s'assurent que plus aucun nageur ou promeneur n'est en difficulté.

La préfecture maritime rappelle qu'il est nécessaire de consulter la météo et les horaires de marée avant de se rendre sur le littoral, de connaître les courants et de conserver en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre ferme.