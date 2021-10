Le vidéo clip qui l'illustre est dans la même veine que celui de Every Teardrop Is A Waterfall leur premier single, couleur flashy, jeu de lumière, mais un son toujours aussi efficace.



Vous découvrirez le groupe de Chris Martin aux Grammy Awards où ils seront nominés dans trois catégories, celle de la meilleure performance duo/groupe pop, meilleure chanson rock et meilleure performance rock. Ils interpréteront Princess of China.