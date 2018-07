[Carte] Les marchés nocturnes cet été en Normandie

L'été, les jours deviennent plus longs et la température plus agréable. C'est l'occasion pour de nombreuses personnes de visiter les différents marchés nocturnes. Qu'ils soient artisanaux ou non, les marchés nocturnes font toujours le plein en Normandie en période estivale. De nombreux marchés sont organisés sur les côtes du Calvados, qui sont très touristiques. Peu de marchés nocturnes sont présents à l'intérieur des terres mais la Normandie possède du choix si vous cherchez un marché nocturne à explorer en juillet et août 2018 comme le montre notre carte interactive que vous pouvez consulter ici :