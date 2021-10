Alençon. Tour de France : 38 kilomètres à vélo dans l'Orne !

L'étape la plus longue du Tour de France, de Fougères à Chartres est passée par le sud de l'Orne vendredi 13 juillet 2018. Les cyclistes étaient très attendus sur le parcours par les amateurs et les curieux.

La caravane publicitaire

Sur des fonds de musique, de klaxon et de danses acharnées, les chars publicitaires se sont succédés dans les villes ornaises, lançant des objets à la foule qui attendait leur passage. Beaucoup de personnes étaient au rendez-vous dès neuf heures ce matin pour le passage de la caravane à 13h30. Pendant 30 minutes, les principaux chars ont défilé, suivis des voitures commerciales qui ont occupé les visiteurs le temps de voir les cyclistes arriver vers 15 heures.

[vidéo1]

La septième étape

Les cyclistes ont été encouragés par les habitants qui s'étaient réunis sur le bord des trottoirs. Le coureur en tête, Yoann Offredo, un français, est arrivé à 15h13, avec six minutes d'avance sur les autres. Le passage du peloton du Tour de France est impressionnant mais bref.

[vidéo2]

Saint-Germain-du-Corbéis en fête

La commune de Saint-Germain-du-Corbéis était ornée d'un grand écran, une buvette et des animations. Petits et grands ont pu en profiter dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un char de 45 000 fleurs décorait la mairie du village.