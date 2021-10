les départements de nos régions en vigilance Orange pour un épisode neigeux important

La neige fait son retour sur nos régions….

Un épisode neigeux, attendu entre ce samedi soir et dimanche après midi…. Cette nouvelle offensive de l’hiver pourrait provoquer une couche entre 5 et 10 cm de neige…. Parfois plus localement…. Des pluies

verglaçantes seront également possibles sur le nord du Calvados....Météo France a d’ailleurs placé les trois départements bas normands ainsi que la Mayenne et la Sarthe en vigilance Orange… les conditions de circulation s’annoncent très difficiles… les opérations préventives de salage seront organisées dès le début de cette soirée de samedi sur l'ensemble du réseau routier bas-normands et du Maine.