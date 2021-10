Genêts. Le Festival Les Mains d'Or (Manche), un grand marché de l'art.

Les 20, 21 et 22 juillet 2018, Le Festival Les Mains d'Or investit le littoral granvillais avec de nombreux artistes, et artisans d'art.

Plus de 50 exposants chaque jour vous proposeront leurs créations. Découvrez comment les matières (verre, terre, métal, bois, peinture, cuir, fibres, papier, carton, polymère...) sont transformables et transformées en œuvres d'art. De plus, des animations de rue et des concerts ponctueront le festival.



Alex Lepage, organisatrice de l'évènement :





Flânez la journée, et danser en soirée.

Coté concert, le vendredi à Saint Pair Sur Mer, le Festival Les Mains d'Or accueil Mam'zelle et Garçon, un Duo "acoustico-énergétique" qui propose un spectacle de chansons plein de fraîcheur et de bonne humeur.

Le samedi à Jullouville, c'est l'harmoniciste Diabolo qui viendra animer les allées du festival. Diabolo n'est autre que l'un des musiciens de Patricia Kaas, Manu Di Bongo et Jacques Higelin. Ce sera suivi d'un boeuf avec Fahrenheit.

Enfin le dimanche, le groupe granvillais Les Psy'Copotes animeront Genêts.



