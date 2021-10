Les premiers noms du festival Papillons de Nuit

La programmation de la 12ème édition du festival prend forme. Rendez-vous les 25, 26 et 27 mai prochains à Saint-Laurent de Cuves pour assister aux concerts de :



Zebda

Amis depuis plus de 20 ans, les toulousains survoltés sont de retour sur scène ! Festifs et engagés, ils sont les fers de lance de la chanson à texte engagée et nous promettent un concert ensoleillé aux accents rock, punk, raï, reggae et funk !





Hubert-Félix Thiéfaine

10 ans après son premier passage au festival, Hubert-Félix Thiéfaine revient nous présenter son nouvel album, Suppléments de Mensonges. Celui d’un écorché vif au lyrisme percutant, d’un poète artisan discret et lucide qui, en près de 35 ans de carrière, a su transcender doutes, angoisses et épreuves pour forger, à l’écart des modes et des frivolités, une œuvre dense, singulière, résolument à part.





Hollie Cook

Fille de Paul Cook, batteur des mythiques Sex Pistols, Hollie Cook insuffle au reggae son héritage musical anglo-saxon et invente un style bien à elle, baptisé « Pop Tropicale ». Cette touche inimitable de pop à l'anglaise fait naître un reggae rafraîchissant et incontournable.





C2C

Ce quatuor de DJ’s nantais utilise ses platines comme de véritables instruments. Après avoir remporté les championnats du monde de turntablism de 2003 à 2006, les C2C ont tourné un peu partout dans le monde, mélangeant les styles et les genres musicaux. Leurs lives sont de véritables prouesses techniques !





Shaka Ponk

Révélé sur la scène du festival en 2009, Shaka Ponk revient cette année avec le statut de tête d’affiche. Après un duo remarqué avec Bertrand Cantat l’été dernier, le groupe remplit actuellement toutes les salles de France et promet un concert explosif à Papillons de Nuit avant, peut-être, de remporter les prochaines Victoires de la Musique avec l’Album Rock de l’année.







La programmation complète sera annoncée courant mars.



La billetterie ouvrira courant mars.