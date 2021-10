Sanofi arrête son site de Mourenx, responsable de rejets toxiques hors norme

"Sanofi Chimie décide d'engager dès aujourd'hui l'arrêt de la production de son site de Mourenx, et d'opérer les améliorations techniques annoncées et indispensables à un retour à la normale", a déclaré le groupe dans un bref communiqué, précisant avoir diligenté une enquête interne "pour mieux comprendre les causes et l'historique de la situation".

A LIRE AUSSI.

Comment sont fabriqués les vaccins contre la grippe à l'usine Sanofi à Val-de-Reuil ?

Dépakine: lancement d'une action de groupe contre Sanofi

Normandie : Sanofi investit 170 millions d'euros dans le site de Val-de-Reuil

Le luxe, cette industrie française qui crée de l'emploi

Levothyrox: les effets indésirables dus à un "déséquilibre thyroïdien"