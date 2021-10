Le-Havre. Le Havre va tester une navette autonome pour les croisiéristes

Après Rouen (Seine-Maritime), Le Havre va aussi expérimenter des véhicules autonomes. Ce test a été voté vendredi 6 juillet 2018 lors du dernier conseil de l'agglomération du Havre, la Codah. Il s'agira d'une navette qui pourra transporter une douzaine de personnes en même temps.

Le véhicule circulera entre le terminal croisière et le centre-ville : "C'est un itinéraire qui est fréquenté et nous pouvons ainsi donner de la visibilité à cette expérimentation. Nous voulons aussi donner la possibilité aux croisiéristes de découvrir le centre-ville", explique Isabelle Karcher, directrice mobilité et développement durable à la Codah.

Circulation en zones piétonnes

Plusieurs défis sont à relever pour la mise en place de cette navette. "Nous allons proposer qu'elle circule en hyper centre avec la gestion d'autres véhicules, des passages en rond-point, des zones piétonnes, poursuit Isabelle Karcher. On passe aussi sur une interface entre la ville et le port et il va falloir communiquer sur la gestion des ponts."

Le début de la marche à blanc est prévu au second semestre 2019 "avec un itinéraire qui n'irait pas jusqu'au terminal croisière, mais qui permettrait de tester la circulation en hyper centre".

La navette sera ensuite accessible au public, sur cette même partie, en septembre 2020. Une exploitation complète, jusqu'au terminal croisière et envisagée en 2021.